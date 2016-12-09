Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sakarya’da FETÖ'nün 'abileri' adliyeye sevk edildi

Sakarya’da FETÖ'nün 'abileri' adliyeye sevk edildi

Sakarya’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ‘FETÖ bölge talebe mesulleri’ ve ‘Üniversite ev abileri’ olan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.


09 Aralık 2016 11:49

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı Özel Soruşturma Bürosunca darbe teşebbüsünde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından kısa bir süre önce FETÖ soruşturması kapsamında ‘FETÖ bölge talebe mesulleri’ ve ‘üniversite ev abileri’ oldukları ileri sürülen 14 şahıstan 10’u yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aralarında yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğu B.G., M.R., A.K., T.Y., S.Ç., S.Z., V.U., S.M., M.Y., S.B., toplam 10 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun sonrasında adliyeye sevk edildi.
Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs için arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi. 

Remzi Şimşek
 

Etiketler: fetö, sakarya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç