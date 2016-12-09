Sakarya Cumhuriyet Savcılığı Özel Soruşturma Bürosunca darbe teşebbüsünde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından kısa bir süre önce FETÖ soruşturması kapsamında ‘FETÖ bölge talebe mesulleri’ ve ‘üniversite ev abileri’ oldukları ileri sürülen 14 şahıstan 10’u yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aralarında yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğu B.G., M.R., A.K., T.Y., S.Ç., S.Z., V.U., S.M., M.Y., S.B., toplam 10 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun sonrasında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs için arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Remzi Şimşek

