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Sakarya’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya’da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 4’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Sakaryada fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

24 Ağustos 2017 21:46

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa Karasu ilçesinde fuhuş operasyonu yaptı. Operasyonda 4’ü yabancı uyruklu kadın ile B.E., ve Ş.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Adapazarı'na getirildi. Şahısların Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgularının devam ettiği belirtildi.

Yabancı uyruklu kadınların işlemlerin ardından sınır dışı edileceği, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Metin Nişancık


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