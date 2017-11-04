Sakarya’da genç atletler ölümden döndü: 12 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Sapanca ilçesi İzmit Caddesi TEM Otoyolu çıkış kavşağında Pendik Belediyesi Atletizm Kulübü sporcularını taşıyan E.A., idaresindeki 34 UL 4859 plakalı otobüs ile H.K. idaresindeki 34 EP 5070 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 12 sporcu yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 12 yaralı sporcu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ve ToyotaSa İlk Yardım ve Acil hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Remzi Şimşek



