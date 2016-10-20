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Sakarya’da girişlere kapatılan sokakta karantina kaldırıldı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde radyoaktif madde tespit edilen sokakta karantina 3 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. İncelemelerini tamamlayan ekipler bölgeden ayrılırken, sokakta hayat normale döndü.

Sakaryada girişlere kapatılan sokakta karantina kaldırıldı

20 Ekim 2016 18:16

Sakarya’da baraj inşaatında çalışan amcasının oğlu ile baraja giden 16 yaşındaki Eyüp B., burada boru kaynaklarında sızdırmazlık testi yapılan röntgen cihazını evine götürdü. Bir süre sonra rahatsızlanan ve vücudunda kızarıklıklar meydana gelen Eyüp B. tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tahlillerde radyasyondan şüphelenince, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi ile gencin evinin bulunduğu Arifiye ilçesi Neviye Mahallesinde Irmak Sokak güvenlik nedeniyle karantina altına alındı. AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu uzmanlarının incelemelerin ardından maddeyi teslim alması sonrası yaklaşık 3 saat girişlere kapalı kalan sokakta karantina kaldırıldı. Bir süre evlerine giremeyen vatandaşlar ile karantinanın kaldırılmasının ardından evlerine girebildi. Ekipler incelemelerin tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı. 

Bilal Bilir
 

Etiketler: sakarya


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