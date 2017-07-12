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Sakarya'da hamile kadın ve bebeğini katleden caniler suçlarını böyle itiraf etmiş!

Emniyet müdürünün kurduğu ekibin sorgu tekniği, iki caninin çözülmesini sağladı.

Sakaryada hamile kadın ve bebeğini katleden caniler suçlarını böyle itiraf etmiş!

12 Temmuz 2017 08:15

Sakarya Kaynarca’daki Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin vahşice katledilmesiyle ilgili soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. 20 yaşındaki Emani AlRahmun ile 10 aylık bebeğinin kaybolduğu yönündeki başvuru üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, özel bir ekip kurdu.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Ekip, önce kadının kocası Halid Al-Rahmun’un ifadesini aldı. Al-Rahmun, “Tehdit eden var mı” sorusu üzerine, iş arkadaşları Birol Karacal ile Cemal Bay’ın ismini verdi. Rarmun’un kapı komşusu da olan Birol Karacal sorguya alındı. Mesaiye gitmediği anlaşılan Karacal, “Cemal ile gece hayvan çalmaya gidecektik. İşe gitmedik, keşif yaptık” dedi. Deneyimli polisler, “Diğer nezarethanede Cemal var. O her şeyi itiraf etti. Her şeyi senin yaptığını söylüyor” deyince ifadenin seyri değişti. Suç ortağının kendisini ele verdiğini düşünen Birol Karacal, her şeyi itiraf ederek vahşi cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Bu itiraflar üzerine Cemal Bay de polis tarafından gözaltına alındı. Cemal Bay da suç ortağı gibi her şeyi anlattı.

KÜPELERİ DE ÇALMIŞLAR

Bu arada Suriyeli anne Emani Al-Rahmun’un küpeleri, zanlılardan birinin köyünün camisinin tuvaletindeki tavan lambasının içinde bulundu. Zanlıların cinayet sonrası Suriyeli annenin küpelerini çalarak buraya gizledikleri belirlendi.

Etiketler: hamile kadın, sakarya


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