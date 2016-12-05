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Sakarya’da hastane karantinaya alındı

Sakarya’nın Karasu İlçe Devlet Hastanesi karantina altına alındı. Şüpheli ölüm vakası üzerine karantina altına alınan hastanede AFAD ekipleri ölçüm yapıyor.

Sakaryada hastane karantinaya alındı

05 Aralık 2016 22:32
Sakarya’da hastane karantinaya alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi’nde Nihat Türk isimli bir kişi evinde ölü bulundu. Yapılan incelemenin ardından Türk’ün cenazesi Karasu Devlet Hastanesine getirildi. Nihat Türk’ün cesedinde rastlanan şüpheli durum üzerine Devlet Hastanesinin karantina alınmasına karar verildi. Hastanedeki tüm hastalar Kocaali İlçe Devlet Hastanesine nakledilirken, içeriye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen AFAD ekipleri ölçüm yapmaya başladı. 

Bilal Bilir - Metin Nişancık

Etiketler: karantina altına alındı, Karasu İlçe Devlet Hastanesi, sakarya, Şüpheli ölüm vakası


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