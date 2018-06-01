Sakarya’da iftar saatinde can pazarı: 6 yaralı

Kaza, Adapazarı ilçesi Sabahattin Zaim Bulvarı Kale ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duble yolda Adapazarı istikametine gitmekte olan 54 BV 590 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil önce refüjde bulunan ağaca daha sonrasında ise karşı şeritten gelen 54 ZF 483 plakalı kamyonet ile 42 UR 507 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan M.S., Z.S., S.S., N.D., S.G. ve G.Y. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın yaşandığı mevkide trafik tek şeritten sağlanırken, araçlar hurdaya döndü. Araçların çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılması sonucu trafik normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Burak Can Tokyürek

