

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ’ye mali destek sağladıkları iddiasıyla iki şirket için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atanması için Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren hakimlik, iki şirkete kayyum atanması yönünde karar verdi.

Öte yandan, kayyum atanan şirket sahipleri H.A.A., ve M.F.A.,’nın “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya teşebbüs etme ve Silahlı Terör Örgütüne üye olma” suçlarından hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Remzi Şimşek

