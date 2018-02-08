Diğer
Kategoriler

Sakarya’da kaçak silah atölyesine baskın

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak silah atölyesine yapılan baskında, çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme geçirildi.

Sakaryada kaçak silah atölyesine baskın

08 Şubat 2018 20:52

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hendek ilçesi Yeşilvadi Mahallesinde bir ikamette kaçak silah yapıldığı bilgisini aldı. Ekiplerce Y.M. isimli şahsın evde kurduğu ruhsatsız kaçak silah atölyesine operasyon yapıldı. Yapılan aramada silah imali ve tamirinde kullanılan matkap tezgahı, 1 adet torna tezgahı, 1 adet freze makinası, 219 adet tabanca şarjörü, 1 adet silahlara seri numara basmaya yarayan numaratör, 6 adet tüfek tetik tertibatı, 893 adet silah yayı, 7 adet şarjör kalıbı, 15 adet av tüfeği ateşleme iğnesi, 5 adet kumpas, 15 adet tabanca horozu, 15 adet tabanca mekanizma iğnesi ve 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucu Y.M. isimli şahıs gözaltına alındı.

Burak Can Tokyürek
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç