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Sakarya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Sakaryada kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

20 Ocak 2018 14:03

Kaza, öğle saatlerinde Kaynarca-Karasu yolu Kayacık köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu yönünden Kaynarca’ya doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 34 HE 3676 plakalı kamyon kavşaktan ana yola çıkmak isteyen Önder E, yönetimindeki 34 PG 6230 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada sürücü Önder E., yanında bulunan H.E ve M.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kaynarca ve Yenikent Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan H.E'nin, Kaynarca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Remzi Şimşek

Etiketler: kaza, sakarya

 

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