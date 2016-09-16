Edinilen bilgilere göre, Kuzuluk Adapazarı istikametinde giden Ahmet Ç. idaresindeki 54 YD 347 plakalı otomobil, Adapazarı Akyazı istikametinde gitmekte olan Seyhan G. hakimiyetindeki 41 DU 509 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, otomobil içinde bulunan ufak bebek ve sürücü Seyhan G. kontrol amaçlı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.