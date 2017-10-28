Sakarya’da klasik araçlarla ’Cumhuriyet rallisi’ gerçekleşti

Türkiye Klasik Otomobil Kulübü gerçekleştirilen 2017 yılının son rallisi olan ’29 Ekim Cumhuriyet Rallisi’ Sakarya’nın Sapanca İlçesinde başladı. Yaklaşık iki gün sürecek olan yarışmaya çevre illerden 30 araç katılırken, 17 araç ise şampiyonluk için yarıştığı belirtildi. Yarış hakkında kısaca bilgi veren Türkiye Klasik Otomobil Kulübü Genel Başkanı Aydın Harezi, "Türkiye Klasik Otomobil Kulübü’nün düzenlemiş olduğu Cumhuriyet Bayramı Rallisi’ne başlıyoruz. Bu ralli her sene 3 tane yaptığımız rallisinin en sonuncusudur. Ama en önemli rallisi diyebiliriz. Hem Cumhuriyet rallisi olması açısından FBA sınıfının rallisi olduğu için Türkiye Şampiyonası’na en yüksek puanı verecek olan rallidir. Hava başlangıç için harika. İlerleyen saatlerde de güzel olmasını ümit ediyoruz. Yarışmacılarımızın çoğu çok tecrübelidir. Herkese mutlu, sağlıklı, kazasız bir ralli olsun diliyorum. Ralliye yaklaşık 30 araç katılıyor. Bunların 17 tanesi şampiyonluk için yarışıyor. Pazar günü sonunda belli olacak kimlerin şampiyon olduğu" dedi.

Sakarya’dan yarışmaya katılan Ayhan Arslan ise, "Sakarya’dan bu güzel yarışmaya katılıyorum. İlimizi temsilen geldik. Yarış esnasında inşallah güzel görüntüler göreceğiz. Bakalım sonucu güzel olur inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmacılar gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra tek tek yarışa başladı.

Remzi Şimşek