Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Yeni Mahalle’de gece saatlerinde aynı sokakta oturan iki komşu aile arasında çocukların kavga etmesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, 32 yaşındaki B.A., komşusu Leyla Demirtaş (26) ile kayınvalidesi Nagihan Demirtaş’a ateş etmeye başladı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 acil ekipleri sevk edildi. Yaralananlardan Leyla Demirtaş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kayınvalidesi Nagihan Demirtaş ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

B.A. ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.