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Sakarya’da kumar operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir evde kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri ikamete yaptıkları operasyonda 7 şahsı gözaltına aldı.


26 Aralık 2016 12:21

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karasu İlçesi Yalı Mahallesinde bulunan bir ikamette kumar oynandığı istihbaratını aldı. İkameti uzun süre takip eden polis ekipleri eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan O.K. ve H.K.'ya 'kumara yer temin etmek' suçundan, A.E., E.K., F.U., Ş.F. ve A.Y. isimli şahıslara da 'kumar oynamak' suçundan idari işlem uygulandı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

Metin Nişancık

Etiketler: 7 gözaltı, kumar operasyonu, sakarya


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