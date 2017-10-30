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Sakarya’da motosiklet park halindeki traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosikletin park halinde bulunan römorka çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Sakaryada motosiklet park halindeki traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

30 Ekim 2017 18:56

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi’nden ilçe merkezi istikametine gitmekte olan Güven Karaoğlu idaresindeki motosiklet yol kenarında park halinde bulunan traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Güven Karaoğlu ve motosiklette yolcu olarak giden Tuğçe Karaoğlu yaralandı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Güven Karaoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Ali Yıldırım
 

Etiketler: Akyazı, sakarya

 

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