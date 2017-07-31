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Sakarya’da müşteri-pompacı kavgası ölümle bitti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompacı ile kavga ederken başını yere çarparak yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakaryada müşteri-pompacı kavgası ölümle bitti

31 Temmuz 2017 21:10
Sakarya’da müşteri-pompacı kavgası ölümle bitti - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde 71 yaşındaki İbrahim T. Adapazarı-Kaynarca yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan benzin almak istedi. Yaşlı adam istasyon görevlisi D.D. ile ‘yakıt pompasını araçtan geç çıkardığı’ iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile istasyon görevlisi D.D.'nin yumruk attığı yaşlı adam, yere düşerek başını çarptı. Başından ağır yaralanan İbrahim T., sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İbrahim T., Yalova'da özel bir hastaneye sevk edildi. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, pompacı D.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Akaryakıt istasyonunda yaşanan kavga güvenlik kamerasına da yansıdı.  

Remzi Şimşek
 


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