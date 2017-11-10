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Sakarya'da ölen kişilerin cansız bedenleri otopsiye gönderildi

Sakarya’da evinde ölü bulunan bir kadın ve bir erkeğin cesetleri otopsiye gönderildi..

Sakaryada ölen kişilerin cansız bedenleri otopsiye gönderildi

10 Kasım 2017 18:02

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1405. üzerindeki ikamette Manolya Sarı ile Erol Bilek isimli kişilerin bulunduğu binadan silah sesleri geldi. Silah seslerini duyan komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri şahısların ikametine girdiğinde ikisininde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde sağlık ekipleri iki kişinin de yaptıkları müdahale sonrasında kişilerin öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Sarı ile Bilek’in cansız bedenleri Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi.

Öte yandan İmam nikahlı olduğu öğrenilen çiftlerden Erol Bilek’in müteahhit olduğu genç bayanın ise mimar olduğu belirtildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ikamette ve Erol Bilek’in arabasında incelemelerde bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor. 

Remzi Şimşek
 

Etiketler: cinayet, sakarya

 

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