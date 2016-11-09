Edinilen bilgilere göre, D-100 Karayolu Adapazarı’ndan Akyazı istikametine gitmekte olan G.I. idaresindeki 34 EV 1969 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki petrol istasyonuna daldı. Petrol istasyonun tabela direğine çarparak duran otomobil içindeki sürücü sıkıştı. Sıkışan sürücü olay yerine gelen Sakarya Büyük Belediyesi Akyazı kurtarma ekibi tarafından çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan G.I., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

