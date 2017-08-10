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Sakarya’da otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Sakaryada otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

10 Ağustos 2017 17:21

Edinilen bilgiye göre, eski Adapazarı-Akyazı yolu üzeri Abalı Mahallesi mevkiinde ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 YU 583 plakalı otomobil su kanalına devrildi. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ve eşi ile Yusuf (8), Eylül Azra (2) isimli kişiler yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. ,

Burak Can Tokyürek


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