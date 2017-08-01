Sakarya'da özel kreşte 2.5 yaşındaki kıza şiddet iddiası

Adapazarı Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi'nde ikamet eden Neslihan Gökmen’in 2 buçuk yaşındaki kızlarını özel bir kreşe verdiler. İddiaya göre, kreşin sahibi ve kocası küçük çocuğu ceza olarak boş bir odaya kilitleyerek darp etti. Bir süre sonra kreşte kızlarının şiddet gördüğünü, kreşte çalışan başka bir cici anne tarafından yapılan ses kayıtları vasıtasıyla öğrenen anne Neslihan Gökmen, konuyla ilgili olarak polise şikayette bulundu. Kreşteki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kreşin sahipleri olan Zeynep G. ve Emrah G. hakkında soruşturma başlattı.

“Kurum sahiplerini aradığım zamanlarda hep geçiştirdiler beni”

Anne Neslihan Gökmen, kızının daha öncesinde ettiği şikayetler dolayısıyla kreş sahiplerini bir çok kez telefonla arayıp durum hakkında bilgi almak istediğini ama her seferinde geçiştirildiğini söyleyerek, “Bu olay bana yayınlanmadan, yani bana gelmeden öncesinde zaten ben kurum sahiplerine gidip kızımın ettiği şikayetlerden dolayı görüştüm. Neden çocuğum sizin hakkınızda kötü şeyler söylüyor diye arayıp sorduğum zaman bana, tabi ki ses yükselttiklerini, yerine göre sert davranıyoruz ama bu tamamen ona vereceğimiz terbiye ile alakalı diyerek geçiştirdiler beni. Gece saat 11 de bir gün çocuğum uykusundan korkuyla uyandı. Gece yarısı aradım kurum sahibi hanımefendiyle görüştüm sizi ve eşinizi şikayet ediyor çocuğum, niye 2015 yılı Aralık ayından beri bu okula güle oynaya giden, öğretmenlerini aşkla sarılan bir çocuğum vardı benim. Onlarda hiçbir sorun olmadı, siz devir aldıktan sonra niye böyle oldu diye sordum. Onlar devir aldıktan sonra 4 ay gitti zaten çocuğum kreşe. 4 aydan beri şikayet alıyorum çocuğumdan, bana lütfen bu konuyla ilgili yardımcı olur musunuz ben eğer kızımın bir psikolojik bir sorunu varsa pedagog yardımı alacağım dedim. Çünkü ben çocuğumla kaliteli bir zaman geçiren, çocuğumu dinleyip, anlayan, öğreten ve her şeyinde yanında olan bir anneyim. Beni bilen zaten biliyor. Ama onlar bana, bana söylemediklerini ve kızıma sınıf atlattıklarını, sınıf atladığı için büyük sınıflardaki çocuklar ile bağırarak konuştuklarını, susturamadıklarını, onların önüne geçemiyoruz dediler. Kızımında küçük olduğu için bunu kötü anlamış olabileceğini söylediler. Bunu tamamen tepki, bağırış, itiş-kakış olarak anlayabilir, algılayabilir diye cevap verdiler. 2 buçuk yaşındaki bir çocuğun ağzına bakarak ne kadar insanları yargılayabilirsiniz. Aslında 2 buçuk yaşındaki bir çocuk hiç yalan söylemez, çünkü yalan kavramı yoktur onlarda. Neyse onu söyler, ben bunu çok acıtarak öğrendim” dedi.

“Gece saatlerinde uykusundan bağırarak uyanıyordu”

Olayı kurumda çalışan başka bir cici anne tarafından öğrendiğini belirten Gökmen, “Kurumda çalışan bir cici anne tarafından ulaştırıldı bana kızıma yapılanlar. Olay bana ulaşmadan 2 gün öncesinde kızımı zaten kreşten almıştım. Çünkü gece saatlerinde kızım bağırarak uyandı, gitmek istemiyorum, bana kötü davranıyorlar, bak burama uf yaptılar, ben orada üşüyorum, korkuyorum, çöp tenekesi gördüğü zaman çığlık çığlığa kalan bir çocuk oldu. Bu olaydan sonra gece aradım yine sordum ısrarla sordum, ses kayıtları hala telefonumda, yine beni geçiştirdiler. Ertesi sabah kızımı kreşe götürmek için hazırladım, kreşe götürmek istediğimde; kızım feryat figan beni ne olur okula götürme ben oraya gitmek istemiyorum, onlar bana kötü davranıyor deyince bana gelen ses kaydını, kreş sahiplerine attım. Bunun bana açıklamasını yapacaksınız, bu ne demek oluyor diye. Bana bunun hesabını vereceksiniz diye yazdım, ses kaydı attım. Dalga geçer gibi; ne var ya çocuk bağırıyor, bu kızının bağırışları ne olacak ki dediler telefonumda hala mesajları duruyor. Kızın evde de bağırmıyor mu, o zaman evde de bağırdığı zaman demek ki sizde suç işliyorsunuz diye geçiştirdiler beni. Ben böyle bir tepki alır almaz zaten cici anneye tekrar ulaşıp hemen karakola gidip, savcılığa konuyla ilgili şikayette bulundum” diye konuştu.

“Hiçbir şekilde davamdan vazgeçmeyeceğim”

Yaşanan olaylar sonrasında kreş sahiplerinin, çalıştığı iş yerine giderek patronuna gözdağı vermeye çalıştıklarını ve çevresindeki insanlar ile kendisine tehdit mesajı atan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Gökmen, “Ben anneyim, gözümün gördüğü her evlat benim evladım, bunu herkes bilir zaten. Sosyal Hizmetlerde gönüllü annelik yapıyorum, 83 tane evladım var doya doya sarıldığım. Hiçbir şekilde davamdan vazgeçmeyeceğim. İş yerime gelip patronuma gözdağı vermeye çalışmaları, yakın çevremdeki insanlara ve bana tehdit mesajları atmaları hiçbir şekilde umrumda değil. Ben bu davayı kendi çocuğum ve diğer çocuklar için bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Burak Can Tokyürek

