Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesinde duvarlara siyasi yazı yazan Mehmet U. isimli şahıs, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Müdahale Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince takibe alındı. Bir süre izlenen şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Bir süre izlenen şahsın ikametine yapılan operasyon kapsamında PKK/KCK üyesi oldukları belirlenen Gökhan D., Mehmet U., Suat A., Veysel A., Şehriban Ö., gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada örgütsel döküman ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olan ve Bylock kullandığı tespit edilen Mehmet K. da İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

