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Sakarya’da PÖH adayları mülakata hazırlanıyor

Sakarya’da yüzlerce genç, Polis Özel Harekat (PÖH) sınavlarına üniversite spor salonunda kurulan parkurla hazırlanıyor.

Sakaryada PÖH adayları mülakata hazırlanıyor

26 Aralık 2016 12:13
Sakarya’da PÖH adayları mülakata hazırlanıyor - Tıkla İzle

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı ile 10 bin özel harekat polisi alımı yapacak. 19 Aralık’ta başlayan mülakatlar, 15 Ocak’a kadar devam edecek.

Sakarya’dan başvuran yüzlerce genç, mülakata girecekleri son güne kadar Sakarya Üniversitesi spor salonuna kurulan gerçeğine benzer bir parkurda azimle çalışmalarını sürdürüyor. 

PÖH alımları için fiziki yeterlilik ve mülakat sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından Sakarya Üniversitesi’ne kurulan gerçeğine benzer bir parkurda çalışmalarını azimle sürdüren yüzlerce genç, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına birer özel harekatçı gibi disiplinli bir şekilde hazırlanıyor.

Parkurun çalışmadan geçilemeyeceğini belirten Melih Feyizoğlu, “Elimizden gelen tek şey şuanda çalışmak. Ben de elimden geleni yapıyorum. Çalışmayanlara göre şansımız biraz daha yüksek” dedi.

“Parkuru ezberlemeye çalışıyoruz, ezberledikçe şansımız artıyor”

Mülakata hazırlanan Sakarya Üniversitesi öğrencisi Yunus Solmaz, “Mülakatlara giren arkadaşlarımızın anlattıklarına göre parkuru geçemeyen çok kişi olduğunu biliyoruz. Biz de burada belirli aralıklarla parkurda çalışıyoruz. Bu parkurda çalışmadan sınavı geçmemizin imkanı yok. Parkuru ezberlemeye çalışıyoruz, ezberledikçe şansımız yükseliyor” ifadelerini kullandı.

"Sınavlar başladıktan sonra talep de arttı”

Sakarya Üniversitesi spor salonunda yüzlerce genci parkura hazırlayan eğitmen Aykut Fener, “Yoğun talep üzerine bu kursu açmaya karar verdik. Her gün yüzlerce aday burada gelip derece alıyorlar. 185 bin aday; alınacak 10 bin kişi içerisine girmeye çalışıyor. Ne kadar iyi bir derece elde ederlerse o kadar iyi bir puan alacaklar. Bunun için mücadele ediyorlar. Başvurular fazla olunca parkura eklenen materyaller oldu. Adaylar da parkurun kolaylığına güvenip bu zamana kadar çalışmıyordu. Sınavlar başladığından itibaren yoğun bir taleple karşılaşıyoruz. Her geçen gün sayımız artıyor” diye konuştu. 

Bilal Bilir
SAKARYA 


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