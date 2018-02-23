Sakarya’da rehine operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir özel dil okulunda dehşet dolu anlar yaşandı. Uyuşturucunun etkisi altında kaldığı iddia edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, dil okulundaki sınıfa girerek 5 kişiyi rehin aldı. Sınıfta bulunan bir kısım öğrenci kaçarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Özel Harekat Polisi başta olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin geldiğini gören şüpheli havaya 2 el ateş ederek polisleri uzaklaştırmak istedi. O esnada ekiplerce yapılan operasyon sonucu şahıs etkisiz hale getirilerek Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek