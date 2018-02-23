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Sakarya’da rehine operasyonu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi girdiği özel bir dil eğitim kurumunda 5 kişiyi rehin aldı. Şahıs kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Sakaryada rehine operasyonu

23 Şubat 2018 19:55

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir özel dil okulunda dehşet dolu anlar yaşandı. Uyuşturucunun etkisi altında kaldığı iddia edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, dil okulundaki sınıfa girerek 5 kişiyi rehin aldı. Sınıfta bulunan bir kısım öğrenci kaçarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Özel Harekat Polisi başta olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin geldiğini gören şüpheli havaya 2 el ateş ederek polisleri uzaklaştırmak istedi. O esnada ekiplerce yapılan operasyon sonucu şahıs etkisiz hale getirilerek Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor. 

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

Etiketler: rehine operasyonu, sakarya

 

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