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Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, sokakta yürürken seken kurşunların isabet ettiği 1 kişi de yaralandı.

Sakaryada silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

10 Temmuz 2017 21:32
Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı üzerinde H.H.K. isimli şahıs, park halindeki aracın içerisinde bulunan tartıştığı Aykut B.'ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Aykut B. vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. O sırada olay yerinden geçen ve seken kurşunlar sonucu kolundan hafif yaralanan V.K. isimli şahıs ise sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren H.H.K., yaşanan kovalamaca sonrasında polis tarafından silahı ile yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlının sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aykut B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi duyarak hastane önüne gelen Aykut B.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayların büyümemesi için hastane önüne takviye amaçlı çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, polis konuyla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek
 


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