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Sakarya'da silahlı saldırı: 1 ölü!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Sakaryada silahlı saldırı: 1 ölü!

18 Haziran 2018 19:42

Olay, Akyazı ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihat Turhan sanayi sitesi içerisinde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın mermi yağmuruna tuttuğu Turhan, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerini güvenlik çemberiyle kapatan polis ekipleri inceleme yaptı. Olay yerinde 7 boş kovan bulan ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.  

Ali Yıldırım
 

 

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