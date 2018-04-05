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Sakarya’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Sakaryada silahlı saldırı: 2 yaralı

05 Nisan 2018 21:30

Olay, saat 18.00 sularında Hendek ilçesi Nuriye Mahallesi meydana geldi. İddialara göre, 3630 Sokak’ta park halindeki araç dışında durdukları sırada T.Y ile Ş.D., isimli iki kişiye kimliği henüz tespit edilemeyen saldırgan tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırıda T.Y. 4 yerinden yaralanırken Ş.D. isimli kadın ise bacağından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılara burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Saldırgan olay yerinden araçla kaçmayı başardı.
Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerinden kaçan şahsın kimliğini tespit etmeye çalışırken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.  

Kadir Kazın - Remzi Şimşek
 

 

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