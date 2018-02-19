Sakarya'da sokak satıcılarına operasyonda 2 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda S.K. (32), S.Ç. (33), A.D. (30) ve M.Y. (30) gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 184 adet uyuşturucu hap, 4,94 gram esrar, 4,94 gram bonzai ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 235 TL ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan S.K. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alınan A.D.’nin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 28 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 7 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan olmak üzere toplamda 35 şahsa işlem yapıldı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda ise 315 gram esrar, bin 62 gram bonzai, 50,23 gram metamfetamin, 1 adet tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.