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Sakarya’da terör operasyonlarında 7 tutuklama

Sakarya polisi tarafından terör operasyonları kapsamında gözaltına aldıkları 39 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Sakaryada terör operasyonlarında 7 tutuklama

30 Ocak 2018 20:37

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, ‘terörle mücadele’ kapsamında yaklaşık bir ay içerisinde çok sayıda ikamete operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütü ile ilgili olarak 24 şüpheli gözaltına alındı. 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakıldı ve gözaltında bulunan 2 şahsın ise işlemleri sürüyor.

DEAŞ terör örgütü ile ilgili olarak da 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 5’i şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı ve 6 şahıs da adli mercilerce serbest bırakıldı. PKK/KCK Terör Örgütü ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 1 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer 1 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Burak Can Tokyürek
 

 

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