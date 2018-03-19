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Sakarya’da terör operasyonu: 11 tutuklama

Sakarya'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 11’i tutuklandı.

Sakaryada terör operasyonu: 11 tutuklama

19 Mart 2018 22:47

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla şehir genelinde operasyon başlattı. Operasyonlar kapsamında son 17 günde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan 17 kişiden adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 

Operasyonlar kapsamında DEAŞ'tan 5, El Nusra, El Kaide, Heyet Tahrir Şam terör örgütlerinden 3 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 1 kişinin işlemleri ile firari olan 2 kişi yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. PKK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, THKP/C terör örgütü ile ilgili olarak ise gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Son 17 günde, söz konusu terör örgütlerine yönelik operasyonlarda toplam 11 kişinin tutuklandığı bildirildi. 

Etiketler: sakarya, terör

 

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