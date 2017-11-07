Sakarya’da tır devrildi trafik felç oldu

Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu Erenler ilçesi Pekşenler mevkinde Uğur Mustafa K., idaresindeki 07 GUL 43 plakalı narenciye yüklü tır refüje çarptıktan sonra sonra devrildi. Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü ekibince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otoyolun İstanbul yönünün ulaşıma kapanarak kilometrelerce kuyruk oluştu. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu tır çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Remzi Şimşek

