Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Hendek ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2. OSB'den D-100 Karayoluna çıkmak isteyen Turhan O. idaresindeki 78 BL 645 plakalı tır ile Düzce istikametine gitmekte olan Alaattin B. idaresindeki 81 KE 575 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü Alaattin B., beraberindeki eşi Makbule B. ve çocukları Dilan B. otomobilde sıkışarak yaralandı. Yaralılar, kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilde sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası kısmen trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasıyla açıldı.

Kadir Kazın