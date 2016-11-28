Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinden Kocaali ilçesi istikametine gitmekte olan Anıl T. idaresindeki 54 NF 180 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri, kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan Melek Topçu’nun olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan sürücü Anıl T. ise Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Melek Topçu’nun cansız bedeni, savcının incelemesi sonrasında Karasu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Metin Nişancık