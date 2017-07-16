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Sakarya’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sakaryada trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

16 Temmuz 2017 14:25

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Karasu - Adapazarı yolu Tuzla Mahallesi mevkiinde Adapazarı istikametine giden A.A. idaresindeki 06 DPR 48 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak takla attı. Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü A.A., R.T., F.E., D.E. ve M.T. isimli kişilere ilk müdahaleyi yapmasının ardından, yaralıları Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan D.E. ve M.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Metin Nişancık

Etiketler: sakarya, trafik kazası


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