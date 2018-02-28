Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek amacıyla sokaklarda yürütülen çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, C.K. (29) isimli kadın ile F.Ş. (31) isimli şahıslar üzerinde ve ikametlerinde şüphe üzerine arama yapıldı. Aramalarda, 295 adet extacy, 0,75 gram bonzai, 0,63 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan F.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.K. isimli kadın şahıs ise adli kontrol cezası aldı.