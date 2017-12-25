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Sakarya’da uzun namlulu silahla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Sakarya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçan ve yaşanan kovalamacanın ardından uzun namlulu silahlar ile birlikte yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sakaryada uzun namlulu silahla yakalanan 2 kişi tutuklandı

25 Aralık 2017 22:07

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen ‘Şok’ uygulaması esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ve kaçan şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca neticesinde araç Serdivan ilçesi eski Kazımpaşa Caddesi üzerindeki bir sokak arasında durduruldu. Otomobilde bulunan G.B., S.S., O.T. ve N.S.E. isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.T. ve N.S.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.B. ve S.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Burak Can Tokyürek
 

Etiketler: sakarya

 

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