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Sakarya’da yanan cami tamamen kül oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yangın çıkan cami tamamen küle dönerken, cami imamı Hasan Türk, "Bizim için bir yıkımdır" dedi.

Sakaryada yanan cami tamamen kül oldu

28 Temmuz 2017 12:47
Sakarya’da yanan cami tamamen kül oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesinde bulunan Karaman Merkez Camii'nde gece 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün camiyi sararken, durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında cami tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan 14 yıllık Karaman Merkez Camii İmamı olan Hasan Türk yaptığı açıklamada, "İkiye çeyrek vardı. Komşular zilime bastı. Hocam camide yangın var dediler. Hemen koşarak geldik. Bu sırada itfaiyeye de haber verdik. Caminin iki yerinde alev çıkıyordu. Kısa sürede her yeri alev sardı ve camimiz bu hale geldi. Can kaybı yok şükrediyoruz. Bizim için bir yıkımdır. İnşallah daha güzeli yapılır. Allah bir daha böyle felaket vermesin" dedi. 

Remzi Şimşek


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