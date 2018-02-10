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Sakarya'da yasa dışı bahis oynatan şahıslar tutuklandı

Sakarya'da yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakaryada yasa dışı bahis oynatan şahıslar tutuklandı

10 Şubat 2018 10:48

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da Ş.A.K., K.K, O.K., ve A.M isimli şahıslar banka hesap numaralarını illegal bahis oyununda kullandıkları ve yasa dışı bahis oynattıkları Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheliden Ş.A.K , K.K. ve O.K. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.M. isimli şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. 

 

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