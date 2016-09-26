Edinilen bilgilere göre, Mardin’in İdil ilçesinde hendek kazma olaylarına karışan ve Düzce’den İstanbul’a gitmekte olan M.A.O. isimli bir kişi, Hendek İlçe Jandarma ekipleri tarafından Hendek İlçesi D-100 Karayolu Küçüksanayi ışıklarında yapılan uygulamada yakalanarak, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Otobüste yapılan aramada şahsa ait 30 bin TL para ile bir çuval fındık çıktığı öğrenildi. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan M.A.O. ardından adliyeye sevk edildi.