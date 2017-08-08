Sakarya’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Olay, saat 18.00 sularında Pamukova ilçesi Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan İstanbul’a 20 yolcusuyla birlikte hareket eden Melih Can Türkoğlu yönetimindeki 34 EG 1344 plakalı yolcu otobüsü D-650 Karayolu Adapazarı istikameti Hayrettin Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Otobüsün motor kısmından yükselen alevleri fark eden otobüs şoförü ve muavinler aracı durdurarak yolcuları hemen otobüsten tahliye etti. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerince yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, tahliye edilen yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Olayı anlatan otobüs şoförü Melih Can Türkoğlu, seyir halinde giderken arkadan birden dumanların geldiğini fark ederek aracı sağa çektiklerini belirterek, “Seyir halinde giderken bir anda arkadan dumanların geldiğini fark edip sağa çektik. Üç dakika içinde oldu her şey Antalya'dan gelip İstanbul'a devam ediyorduk. Otobüste net 20 yolcumuz vardı” dedi.

Yolculardan Hasan Mert ise, “Sakarya'da otobüsümüz alev aldı. Arkadan koku geldi. Muavinler ve şoförler bizi otobüsten hemen indirdi sağ olsunlar. Birden otobüs alev aldı. Biz de anlayamadık. Biraz eşyalarımız yandı ama onlar önemli değil. Canımızı kurtardık yeter” diye konuştu.

Diğer yolcu Turgay Kaya da Antalya'dan tatilden döndükler sırada içinde bulundukları otobüsün bir anda tutuşmaya başladığını anlatarak, "Herhangi bir can kaybı yok. Araç personeli bizimle gayet ilgilendi, çoğu eşyamızı kurtardık. Diğer araç geldi, yolcuları alıyor. Yola devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Soğutma ve temizleme çalışmaları nedeniyle yaklaşık iki saat tek şeritten sağlanan trafik, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Burak Can Tokyürek