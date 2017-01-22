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Sakarya’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sakaryada zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

22 Ocak 2017 23:50

Edinilen bilgilere göre, Serdivan İlçesi D-100 Karayolu Esentepe Mevkiinde İstanbul istikametine seyir eden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 BJ 949 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Erdem S. idaresindeki 54 KD 529 plakalı TIR çarpıştı. Kazanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki Melih K. idaresindeki 45 PA 1697 plakalı hafif ticari araca çarptı. Arkadan gelen 45 YE 606 ve 34 HM 5193 plakalı otomobiller de kaza yapan araçlarla çarparak durabildi. Kazada park halindeki otomobilde bulunan Süheyla Ö., Feruzat K., Egenur K. ve Rezzan K. ile diğer araçlardaki biri çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sevk edilen 112 acil ekiplerince yaralılar Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve ToyotaSa İlk Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Remzi Şimşek

Etiketler: sakarya, trafik kazası


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