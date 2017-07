Sakarya'daki vahşetin ardından Suriyelilere eğitim veriliyor

Son zamanlarda oluşturulmaya çalışılan gerginlikler ve Sakarya’da Suriyeli 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun ile 10 aylık oğlunun kaçırılarak katledilmesi üzerine, mültecilerin yoğun olarak yaşadığı illerden İzmir’de eğitimler verilmeye başlandı. İzmir Valiliğinin onayıyla Suriyelilerin yaşadığı tüm mahallelerde tek tek yapılacak ve bir ay boyunca devam edecek olan eğitimlerde, ahlak teması da işleniyor. Eğitimde Sakarya’da Suriyeli kadını vahşice öldüren kişilerin Türk halkını temsil edemeyeceği vurgusu yapılırken, Suriyeli erkeklere de Türk kadınlarına yan bakmamaları, laf atmamalarına kadar pek çok konuda uyarılar yapılarak ahlak seminerleri veriliyor. Ayrıca Türk halkı ile Suriyelilerin birbirine düşürülmesi oyununa karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekiliyor.

"Gerginlik algılarına karşı eğitim veriyoruz"

Eğitimlerin bir ay boyunca devam edeceğini belirten Suriyeli Mülteciler Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali, “Suriyeliler 6 senedir Türkiye’de yaşıyorlar ve artık küçük bir toplum oldu. Bu küçük toplum farklı bir adet, farklı bir kültürle yaşamış. Bundan dolayı da zaman zaman terslikler olabilir. Bizim görevimiz dernek olarak bu topluma nasihat veriyoruz ve bu bağlamda seminerlere başladık. Çünkü baya bir gerginlik oluyor. Ankara’da, İstanbul’da veya Gaziantep’te gerginlikler duyduk. Allah’a şükür İzmir’de bir gerginlik olmadı. Biz de hazırlık yapıyoruz bu gerginlik olmasın diye. Onun için halkımızla böyle bir toplantı yapıyoruz" dedi.

"Uyanın, oyunlara gelmeyin"

Suriye milletinin dış güçler tarafından siyasi oyunlarla başka bir amaçla kullanılmak istemediğine işaret eden Muhammed Salih Ali, "Yapılmak istenenlere karşı onların dikkatini çekiyoruz. Uyanın, oyunlara gelmeyin, kimseye kanmayın. Biz burada misafiriz. Türk vatandaşı, Türk halkı bizim dostumuz. Aramızda o kadar sınır var, tarihi kültür var, tek dinimiz var. Bütün Türk halkı bizi sevdi ve hala bizi seviyorlar. Biz onlara dostuz hala o dostluk devam ediyor. Biz yarın ülkemize gittiğimiz zaman hayatta bu misafirperverliği unutmayacağız. Bu olaylar herkesin başına gelebilir. Bizde her zaman komşularımıza hazırız” diye konuştu.

Sakarya'da yaşanan vahşetin Suriye'de de yaşandığına dikkat çeken Salih Ali, bu durumu kimsenin kullanmaması gerektiğini, o vahşeti yapanların Türk halkını temsil etmediğini vurguladı.

"Türk kadınlarına laf atmayın, yan gözle bakmayın"

Bir ay sürecek eğitimlerde Suriyelilere ahlaki açıdan da tamamlayıcı öğretiler sunulduğunu anlatan Muhammed Salih Ali, "Burada eğer sahile gider iseniz sahilde çöplerinizi atmayın. Parkları temizleyin, Suriyeliler pis dedirtmeyin. Otobüslerde laf atmayın, yüksek sesle konuşmayın. Türk kadınlarına sokakta laf atmayın. Bizim görevimiz budur. Halkımıza bu nasihatleri vermek istiyoruz. Misafirliğimiz öyle kalsın kimse bizden nefret etmesin. Onun için bu seminerleri veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kötü insanlar her toplumun, her devletin içinde var"

Halep'ten 4 yıl önce Türkiye'ye sığınan Mustafa Hacı, eğitimlerin faydalı olduğunu, Türkler ile Suriyelilerin arasında hiçbir zaman sorun olmayacağını dile getirerek, "Sakarya’da yaşanan olaydaki gibi her yerde, her devlette bu insanlar var. Biz bunu bir topluma mal edemeyiz. Biz Türk kardeşlerimizle iyiyiz . Bize iyiler. Oturduğumuz evlerden de mahallelerden razıyız. Bize iyi davranan insanlar çok. Türklerle aramız iyi. İyi insanlara kötü demek bizim hakkımız değil. 4 yıldır buradayım bir kötülük görmedim. Kötü insanlar var onu da herkese mal edemezler. Kötü insanlar her yerde çıkabilr. Allah herkesten, devletinizden de tüm Türkiye'den de razı olsun" dedi.

"Suriyelilerle Türkleri kimse düşman edemez"

Kobani'den mülteci olarak İzmir'e yerleşen Muahmmed Faris de Türk milleti ile Suriye halkının omuz omuz olduğuna işaret etti.

5 yıldır İzmir'de yaşayan mülteci Bedia Nahsen de şunları söyledi:

"Biz Türk halkından hep iyilik gördük. Suriyeliler ile Türkleri kimse düşman edemez. İnşallah düşman edemezler."

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri