Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dövizini bozdur çağrısına Sakarya Minibüsçüler Esnaf Odasından destek geldi. Sakarya Minibüsçüler Esnaf Odası Ali Bektaş ile çok sayıda minibüsçü Gar Meydanında toplanarak ‘Doları Boz Oyunu Boz’ eylemi yaptı.

Sakarya Minibüsçüler Esnaf Odası Ali Bektaş, “Sakarya minibüsçü esnafı olarak daima demokrasiden, özgürlükten yana olduk. Milli irademize kast eden hangi karanlık mihrak varsa onun karşısında saf tuttuk. İşimize geldiği gibi değil, doğruyu düşündük ve dosdoğru yaşamaya çalıştık. Sakaryalı minibüsçü esnafı olarak pozisyonumuz daima ‘vatan, millet, devlet, bayraktan’ yana olmuştur. Hiçbir şey bu ülkenin bekası, bu milletin birliğinden önemli olamaz. Biz buna inanıyoruz. Son günlerde dolar üzerinde oynan oyunu görüyoruz. Yeni bir çelmeyle Türkiye’ye diz çöktürülmek istendiğine şahit oluyoruz. Doların değeri yükselirken, karşınızdaki şer odaklarının her daim değersizleştirdiklerini biliyoruz. Ama bunları düşünmek, analiz etmek tek başına yeterli olan şeyler değildir. Tüm arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz eylemlerin ortak bileşeni bu vatana olan bağlılığımızdır. İşte tamda bu yüzden sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan dövize karşı Türk lirasını güçlendirmeye dönük harekata bizde elimizden gelen desteği sunacağız. Sakaryalı minibüsçüler olarak diyoruz ki ‘Doları boz oyunu boz’. 100 Dolar veya Euro'sunu bozdurup bunu makbuzuyla belgeleyen kardeşlerimizi artık minibüslerimizde ücretsiz taşıyacağız. Bu kararı hep birlikte bir kişi bile fire vermeden ortaklaşa almış bulunuyoruz. Bu tarihi kırılma anında elini taştan sakınmak bizim esnafa yakışmazdı. Bu oyunu bozmak için ilk önce doları bozacağız ardından da tüm bu kirli oyunu ortadan kaldıracağız. Bu önemli günlerde payımıza düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Minibüsçü esnafı olarak dövizsiz olur vatansız olmaz diyoruz” dedi.

Basın açıklaması sonrası başta Sakarya Minibüsçüler Esnaf Odası Ali Bektaş ve minibüsçüler ellerinde getirdikleri bilgilendirme dövizlerini minibüslerin camlarına astılar.

Remzi Şimşek