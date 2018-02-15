Sakaryaspor altyapıdan 5 sporcu ile profesyonel kontrat imzaladı

Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan, amaçlarının A takıma daha çok profesyonel oyuncu desteği sağlamak olduğunu söyledi. Şu ana kadar 5 öğrencilerinin Sakaryaspor ile profesyonel kontrat imzaladığını da belirten İlaçan, Sakaryaspor Teknik Direktörü Engin Korukır’a da altyapı öğrencileri ile yakından ilgilendiği için teşekkür etti. Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri hakkında açıklamalarda bulunan Tamer İlaçan, “10-19 yaş arası 1998- 2008 doğumlu 171 lisanslı sporcu tesisimizin altyapısında futbol eğitimlerine devam etmekte. U-15, U-16, U-17 ve U-19 takımlarımız, Spor Toto Akademi Liginde yarışarak şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyor. U-15, U-17 ve U-19 takımlarımız kendi liglerinde birinci, U-16 takımımız ise ikinci sırada. U-16 ve U-19 takımımız geçtiğimiz sezon iki Türkiye ikinciliği elde ederek bizleri gururlandırdı. Sezon sonuna kadar tüm takımlarımızın çok çalışarak liglerinde şampiyon olacaklarına inanıyorum. Altyapı hocalarımız Osman Kılıç, Furkan Köseoğlu, Özcan Zafer, Murat Özgün, Sinan Sevim ve İsmail Öz’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Tam donanımlı bir tesise sahip oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Tamer İlaçan, “Öğrencilerimizi tesisimizde yalnızca fiziksel olarak eğitmiyoruz. Zihinsel ve mental gelişimlerini destekleyecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tesisimizde ders odaları, etüt ile seminer salonları bulunmakta. Tam donanımlı bir tesise sahip olduğumuz için mutluyuz. Tesisimizde misafir ettiğimiz takımlar buradan ayrılırken övgü dolu sözler sarfediyor. Büyükşehir Belediyemize sunmuş olduğu imkanlar için minnettarız. Spora ve sporcuya vermiş olduğu destekler için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.