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Sakaryaspor Gümüşhanespor maçı canlı izle skor takip | Sakarya Gümüşhane kaç kaç?

TFF 2’nci Lig play-off yarı finali ikinci karşılaşmasında bu akşam Sakaryaspor kendi sahasında Gümüşhanespor ile karşılaşacak. Peki bu önemli mücadele hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar...

Sakaryaspor Gümüşhanespor maçı canlı izle skor takip | Sakarya Gümüşhane kaç kaç?

22 Mayıs 2018 11:31

Sakaryaspor Gümüşhanespor maçı canlı skor takip detayları ile karşınızdayız. TFF 2’nci Lig play-off yarı finali ilk karşılaşmasında Gümüşhanespor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden ve finalin kapısını aralayan Sakaryaspor, rövanş mücadelesinde rakibini Sakarya'da konuk edecek. Peki, Sakaryaspor - Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ayrıntılar bu sayfada...

SAKARYASPOR BÜYÜK AVANTAJA SAHİP 

Tatangalar ilk maçta Gümüşhanespor’u deplasmanda 4-1’lik skorla mağlup etmişti. Her türlü galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgilerde dahi Sakaryaspor bugün adını finale yazdıracak. 3-0’lık mağlubiyette dahi Sakaryaspor deplasmanda daha fazla gol atan takım olduğu için rakibini eleyen taraf olacak. 

Gümüşhanespor'un tur atlayabilmesi için  4-1 kazanması gerekiyor ve bu sonuç dorumunda maç uzayacak. Gümüşhane’nin 90 dakika sonunda finale çıkması için ise 4 farklı kazanması gerekiyor.

Sakaryaspor - Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 19.00'da Yeni Sakarya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmazken, futbolseverler mücadeleyi canlı skor takibi olarak bu haberimiz üzerinden takip edebilirler.

Etiketler: Sakaryaspor Gümüşhanespor

 

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