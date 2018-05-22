Sakaryaspor Gümüşhanespor maçı canlı takip | Sakarya Gümüşhane kaç kaç?

Sakaryaspor Gümüşhanespor maçı canlı takip detayları ile karşınızdayız. TFF 2’nci Lig play-off yarı finali ilk karşılaşmasında Gümüşhanespor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden ve finalin kapısını aralayan Sakaryaspor, rövanş mücadelesinde rakibini Sakarya'da konuk edecek. Peki, Sakaryaspor - Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ayrıntılar bu sayfada...

SAKARYASPOR BÜYÜK AVANTAJA SAHİP

Tatangalar ilk maçta Gümüşhanespor’u deplasmanda 4-1’lik skorla mağlup etmişti. Her türlü galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgilerde dahi Sakaryaspor bugün adını finale yazdıracak. 3-0’lık mağlubiyette dahi Sakaryaspor deplasmanda daha fazla gol atan takım olduğu için rakibini eleyen taraf olacak.

Gümüşhanespor'un tur atlayabilmesi için 4-1 kazanması gerekiyor ve bu sonuç dorumunda maç uzayacak. Gümüşhane’nin 90 dakika sonunda finale çıkması için ise 4 farklı kazanması gerekiyor.

Sakaryaspor - Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 19.00'da Yeni Sakarya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmazken, futbolseverler mücadeleyi canlı skor takibi olarak bu haberimiz üzerinden takip edebilirler.