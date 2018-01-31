Sakaryasporlu futbolcular, Hacettepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve ligde 5. sırada bulunan Sakaryaspor, 19. hafta kendi sahasında oynadığı maçta Bugsaşspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Ligin 20. hafta maçında Sakaryasporlu futbolcular Ankara 19 Mayıs Stadyumunda Hacettepespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi yeşil siyahlı futbolcular tüm takım olarak Rüstemler Tesislerinde ikinci antrenmanına çıktı. Futbolcular istasyon, kondisyon, çabukluk ve şut çalışması yaptı. Daha sonra futbolcular çift kale maç yaparak antrenmanı sonlandırdı.

Teknik Direktör Engin Korukır'ın antrenman esnasında şakalaşması ise gözlerden kaçmadı.

Remzi Şimşek

