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Sakaryasporlu futbolcular Karşıyaka maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, Pazar günü oynayacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakaryasporlu futbolcular Karşıyaka maçına hazırlanıyor

19 Ocak 2018 20:47

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor sezonun ilk yarısını 5’inci sırada tamamlamıştı. Antalya’da kampa giden Sakaryasporlu futbolcular yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak şehre döndü. Sezonun ikinci yarısına Karşıyaka maçı ile başlayacak olan yeşil siyahlılar maça sayılı günler kala antrenmanlarını sıklaştırdı. Tüm takım olarak Rüstemler Tesislerinde antrenmana çıkan futbolcular şut ve pas çalışması yaptılar. Sakaryaspor Karşıyaka ile İzmir Atatürk Stadyumunda Pazar günü oynanacak maçta karşı karşıya gelecek.

Remzi Şimşek
 

 

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