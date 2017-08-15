Sakaryaspor'un altyapısından Fenerbahçe’ye 5 futbolcu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serdivan’da inşa edilen Ekrem Karaberberoğlu Sakaryaspor Altyapı Tesisleri’nde yetişen futbolcular Türkiye’nin dört bir yanındaki takımlara transfer olmaya devam ediyor. Son olarak altyapıdan 5 futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olduğu bilgisini veren Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan, Sakarya’nın bir sporcu fabrikası olduğunu, burada hem Türkiye geneline hem de Sakaryaspor’a oyuncu yetiştirmek için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe’ye transfer olan futbolculara değinen İlaçan, “2002 doğumlu futbolcularımızdan Gülhan Üreyen ve Yusuf Saruhan, 2001 doğumlu futbolcularımızdan Talha Bozkurt, Emir Miray Köksal ve Temel Çakmak Fenerbahçe’ye transfer oldular. Temel Çakmak yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında yeni takımına katılacak. Bunların yanı sıra 1998 doğumlu oyuncularımız Berk Akıncı, Emre Kars ve İbrahim Can Köse Tekirdağspor ile profesyonel oldular. 2002 doğumlu U16 Kalecimiz Emircan Secgin U16 Milli Takımımızın 20-26 Ağustos tarihleri arasında İngiltere’de katılacağı uluslararası turnuvanın kadrosunda yer alıyor. 2003 doğumlu sporcularımızdan kaleci Yuşa Tığrak ve forvet Azat Tarım U-14 Milli Takımımızın aday kadrosuna çağrıldılar. 1998 doğumlu futbolcumuz Muhammet Mustafa Tiryaki Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karasuspor’a transfer oldu. 1996’lı Fırat Koç Çanakkale Dardanelspor’a giderken, 1998 doğumlu Aykut Berat Yıldız Sakaryaspor’da profesyonel oldu. 1997’li Hacı Ömer Doğru bu sezon 3. Lig ekiplerinden Bergamaspor’da forma giyecek. Kaleci antrenörümüz Sinan Sevim ise Futsal Milli Takımımızı çalıştıracak” dedi.

Altyapının çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizen İlaçan, “Geçen sezon ve bu sezon toplamda taradığımız futbolcu sayısı 380. Bunları altyapı tesislerimizde kendi imkanlarımız ile ağırladık. Bunların dışında seçmeye gelen 139 futbolcu ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından toplam 519 futbolcu tarayarak misafir ettik. Amacımız Sakaryaspor’a ve Milli Takım’a yakışacak, istikbal vadeden sporcular yetiştirmek. Altyapımızda U8’den U19’a kadar bütün yaş grubu takımları bulunuyor. İsteyen bütün amatör takımları kulüplerinden alıp sahamıza getirip hazırlık maçı yaptırıyor ve geri götürüyoruz. Tabi ki bunların hepsi Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla oluyor. Bizlere bu muhteşem tesisleri kazandıran ve her yaş kategorisinden takıma, sporculara destek çıkan Başkanımız Zeki Toçoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Bu başarılarda en büyük pay sahiplerinden biri kendileridir” diye konuştu.