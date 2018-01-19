Sakaryaspor'un borcu azaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, ligin ilk yarısını 5. sırada tamamladı. Antalya'da kampa giden Sakaryasporlu futbolcular yeni sezona hazırlıklarını tamamlayarak şehre döndü. Kulüp Başkanı İsmail Gürses, Sakaryaspor Teknik Direktörü Engin Korukır, futbolcular ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Sakaryapor Başkanı İsmail Gürses bir açıklama yaparak kulübün borcunun azaldığını söyledi. Gürses, “İlk yarıyı hayırlısıyla tamamladık. Yeni bir oyun yeni bir başlangıç. Bir aile olduğumuzu, burada bulunan birinin eksik olması halinde bu işin olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu iş ne taraftarsız ne futbolcusuz nede yönetimsiz olmaz. Ne zamanki bu halkalar birbirine geçer ki geçen sene aynı zorlukları yaşadık inandık ve hedefe ulaştık. Bu senede aynı koşullarda geldik 30 puanımız var. Biz şampiyon olacağız bunun mesajını Sakarya’ya, Sakaryaspor sevdalılarına vermek için bir araya toplandık. İyi günde de kötü günde de futbolcularımızla da özel yaptığımız toplantılarda ve kamplarda da söylediğim çözüm bizde arkadaşlar kendi içimizde. Biz bize yeteriz. Bize dışarıdan ne fayda var ne yarar var. Ne yapıyorsa bu ekip yapıyor. Ne siyasilerden bize fayda var, ne iş adamlarından var Allah'ın kulundan yok.

Taraftarlar, futbolcular ve yönetim Sakaryaspor’u düşünen, Sakaryaspor’a üzülen, bu takımla sevinen sadece bu saydığım unsurlardır. Gerisi herkes yalan. Topu topu bütün borcumuz 500 bin dolar yok şu koca şehir bunu çözemiyorsa yazıklar olsun. Bu kulüp bizlere babamızdan miras kalmadı. Biz çoluk çocuğumuz rızkını veriyoruz. Bu şehirde para kazanıp, bu şehirde sermaye yapan insanların böyle uzaktan bakması sadece selfie çekinmek için stada gelmelerini hazmedemiyorum ben. Bana taraftar lazım, bana yenildiğinde ağlayacak taraftar lazım. İyi, kötü gününde de deplasmanda da yağmurda da çamurda da bizi yanımızda olacak takım lazım. Şampiyonda oluruz küme düşeriz. Her şeye katlanacağız, o formadan vazgeçmeyecek taraftar futbolcu ve yönetici ile başarı gelir. Başka türlü başarı gelmez. Bunu sağlayamadığımız sürece kendi kendimize çalarız oynarız. Bu şehir, bu taraftarlar başarı bekliyor şampiyonluk bekliyor” dedi.

Remzi Şimşek

