Sakarya’nın ilçelerinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı merkezde de kendisini gösterdi. Soğuk havanın her geçen gün kendini iyiden iyiye hissettirdiği Sakarya’da şehir merkezine yılın ilk karı yağdı. Gece saatlerinde yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini daha da arttırmaya başladı.

Öte yandan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un talimatıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre tedbir amaçlı il genelinde taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Remzi Şimşek